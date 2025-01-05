Kuşadası’nda geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmurlu havaların ardından güneş yeniden yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte vatandaşlar sahile akın etti.

Sıcak havayı fırsat bilen yerli halk ve turistler sahilde yürüyüş yapıp kafelerde vakit geçirirken, bazıları ise deniz kenarında güneşin tadını çıkardı. Özellikle Atatürk Bulvarı ve Güvercinada çevresi yoğun kalabalıklarla dolup taştı. Esnaf, güzel havanın işlerini canlandırdığını belirtirken, vatandaşlar da kış ortasında yazdan kalma bir gün yaşamanın keyfini sürdü. Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.