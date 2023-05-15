Kuşadası’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü ile Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

Kutlama programının ilk gününde Atatürk heykeline çelenk sunularak veteran atletlerin katıldığı 19.19 kilometre uzunluğunda koşu düzenlendi.

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Kent Konseyi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kutlama programı, Atatürk heykelinde Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ramazan Oğuz Verim tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile devam etti. Törene, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanları ve sporcular da katıldı. Törenin ardından başlangıç ve bitiş noktası Atatürk heykeli olan 19.19 kilometre uzunluğundaki koşuyu tamamlayan veteran atletlere çiçek verildi. Yüzücüler tarafından da denizde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı.

Kuşadası’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü ile Gençlik Haftası kutlamaları 5 gün boyunca sürecek. Kutlama programı çerçevesinde, 16 Mayıs Salı günü Kadınlar Denizi’nde bulunan Avukat Doğa Tokuçoğlu Parkı’nda 18 yaş üstü streetball basketbol turnuvası düzenlenecek. 17 Mayıs Çarşamba günü ise Kuşadası Kent Konseyi binasının bahçesinde dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgili söyleşi gerçekleştirilecek. 18 Mayıs Perşembe günü İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda ayak tenisi maçları, 20 Mayıs Cuma günü de Adagöl Mesire Alanı’nda yakartop karşılaşmaları ve uçurtma şenliği yapılacak.