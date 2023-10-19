Kuşadası Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, turistik sezonun sona ermesine rağmen şehirdeki turizmin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Ayrıca, gemi seferlerinin Ocak ayına kadar devam edecek olmasının esnaf için olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Yıkılmaz, Kuşadası’nın turizm sezonunu uzattığını ve Ocak ayına kadar gemi seferlerinin devam edeceğini açıkladı. Bu, özellikle turistik işletmeler ve yerel esnaf için olumlu bir haber olarak karşılandı. Kuşadası’ndaki yerel esnaf için gemi seferlerinin uzatılması, iş hacminin artmasını ve ekonomik kazançların yükselmesini sağlayacak. Bu gelişme, esnaf açısından büyük bir memnuniyet kaynağı oldu.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkan Yardımcısı Serdar Köroğlu, pandemi sonrası yüzde 5 civarında düşüş yaşandığını söyledi. Köroğlu geçen sene pandemi sonrası turizm normale dönmüştü bu sene daha fazla artış beklerken deprem ve seçim sebebiyle yüzde 5 civarında doluluklarda geçen seneye göre düşüş oldu. Ayrıca, İsrail ile yapılan kültür turlarında iptaller yaşandığını ve bazı turistlerin Türkiye’ye yöneldiğini söyledi. Köroğlu, özellikle Amerika, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden gelen yaşlı, kültür turu amaçlı turistlerin iptallerine rağmen turizm sezonunun iyi gittiğini ve Avrupa pazarında taleplerde artış olduğunu ifade etti.

Kuşadası’nın turizm sezonunun uzunluğu nedeniyle diğer bölgelere göre avantajlı olduğunu belirten Köroğlu, Nisan ayından Kasım ayına kadar turizme hizmet verdiklerini ve taleplerin arttığını söyledi. Türkiye genelinde benzer eğilimlerin yaşandığını belirten Köroğlu, turizm sektörünün pandemi sonrası olumlu bir ivme yakaladığını vurguladı.