Galatasaray, Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ederken, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutladı.

Süper Lig’de heyecan dolu bir sezonun ardından Galatasaray, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, sahadaki üstünlüğünü skora da yansıttı. Mücadele boyunca etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, attığı gollerle rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek şampiyonluğu elde etti.

Kuşadası caddeleri, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları ile coşkuya boğuldu. Taraftarlar, takımlarını desteklemek ve başarıyı birlikte kutlamak için sokaklara döküldü. Atkılarla, bayraklarla donatılan caddeler, Galatasaray marşları ve tezahüratlarıyla inledi.