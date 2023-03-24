Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Ramazan ayı boyunca fırınlar denetlenmeye devam edecek.

Ramazan ayı ile birlikte halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için ekipler denetimlerini sürdürüyor. Kuşadası İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri denetimlerine Ramazan aydında da devam ediyor.

Kuşadası Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üretimi, Unlu Mamüller, Tatlı, Pasta ve Pastacılık Ürünleri Üretimi faaliyetindeki işletmelerde denetimler yapılarak Ramazan Ayı süresince bu işletmelerde denetimlerimiz devam edecektir” denildi.