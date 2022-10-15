Kuşadası Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara ihtiyaç duydukları bakımı ev ortamında sağlayabilmek amacıyla kurulan “Evde Bakım Birimi” büyük bir titizlikle hizmet vermeye devam ediyor. Evde Bakım Birimi, ihtiyaç duyan vatandaşların kişisel bakımları ve ev temizliklerini yapıyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara ihtiyaç duydukları bakımı ev ortamında sağlayabilmek amacıyla kurulan “Evde Bakım Birimi” büyük bir titizlikle hizmet vermeye devam ediyor. Evde Bakım Birimi, ihtiyaç duyan vatandaşların kişisel bakımları ve ev temizliklerini yapıyor.

Kuşadası Belediyesi’nin yatağa bağımlı, yaşlı veya engelli olmaları nedeniyle ev işlerinde ve kişisel bakımlarını yapmakta güçlük çeken vatandaşlar için oluşturduğu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Evde Bakım Birimi çalışmalarını sürdürüyor. 16 kişiden oluşan ekip ayda 141 haneye ziyarette bulunarak ev temizliklerini ve kişisel bakımlarını yapıyor. Her gün 25 evi ziyaret eden evde bakım birimi personeli, gördükleri tadilat ve tamirat işlerini Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerine bildiriyor. Yapılan başvuruların ardından sosyal incelemesi tamamlanan ve hizmetten yararlanmaları uygun görülen kişiler ise aldıkları hizmetten oldukça memnun olduklarını ifade ettiler.

Alacamescid Mahallesi’nde oturan ve altı sene önce geçirmiş olduğu boyun fıtığı ameliyatı sonrası yatağa bağımlı olan 54 yaşındaki Meltem Şen evde bakım hizmetinden çok memnun olduğunu ifade ederek “Başkanımız Ömer Günel’e bu hizmeti verdiği için çok teşekkür ederim. Evime gelerek banyomu yapmama yardım eden evde bakım ekibi benim meleklerim. Her Perşembe onların gelmesini bekliyorum, büyük bir özveriyle yanımda oluyorlar. Çok güler yüzlü ve tatlı dilli bir ekip” dedi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan 78 yaşındaki Aynur Yetik ise evde bakım ekibinin ev temizliği için haftada bir gün geldiğini ve çok memnun olduğunu belirterek “Kuşadası Belediyesi’ne bu hizmeti bize sunduğu için çok teşekkür ederim. Evimde yüzde 93 engelli olan kızım Gülay Yetik’le birlikte yaşıyorum. Yaşımdan dolayı ev temizliği yapmak benim için zor oluyor. Sosyal Yardım İşleri Evde Bakım ekibi sayesinde işimiz çok kolaylaşıyor” dedi.