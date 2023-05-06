Kuşadası Belediyesi, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kent genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım işlerine hız verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi’nde kilit parke taşı çalışması başlatıldı.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, modern ve estetik bir turizm kenti hedefi ile çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Davutlar Mahallesi’nde üst yapıyı yenileme çalışmalarını sürdürürken eş zamanlı olarak kentin farklı noktalarında da yol yapım ve tamirat işlerine devam ediyor. Ekipler tarafından yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgelerin başında gelen Kadınlar Denizi Mahallesi 508’inci Sokak’ta eskiyen asfaltın sökülmesinin ardından zemin iyileştirme çalışması başlatıldı. Çalışmada, yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir alana kilit parke taşı döşenecek. Ayrıca Hacıfeyzullah Mahallesi 4022’nci Sokak’ta yürütülen yol yapım çalışması da sürüyor.

Kuşadalıların memnuniyetle karşıladığı çalışmalarda ekipler vatandaşlardan gelen ve Güvercin Masaya iletilen talepler üzerine programa alınan yerlerde bakım çalışmaları da yürütüyor. Ekipler tarafından son olarak Kapalı Pazar yeri, Atatürk Bulvarı ve Güzelçamlı Mahallesi’nde yapılan çalışmalardan kaynaklı bozulmalar nedeniyle, kilit parke, bordür taşı ve kaldırım tamiratı yapıldı.