Kuşadası Belediyesi Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Örgütü Engelsiz Yaşam Komisyonu tarafından kentteki engelli öğrenciler için düzenlenen yılbaşı partisine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılarak yeni yılı erken karşılayan öğrenciler, gönüllerince eğlendi.

Yılbaşı partisi için konfeti ve balonlarla süslenen Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi’ndeki etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kuşadası Belediyesi Meclis üyeleri ve CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı yöneticilerinin de katıldığı yeni yıl partisine, engelli öğrenciler aileleriyle birlikte geldi. Şapkalarını ve gözlüklerini takan engelli öğrenciler, çalınan müzikler eşliğinde pistte dans edip, oyunlar oynayarak gönüllerince yılbaşı kutlaması yaptı. Hep birlikte yemek de yiyen öğrenciler ‘Hoş Geldin 2025’ yazılı panonun önünde de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklarıyla birlikte oldukça mutlu anlar yaşayan aileler ise etkinliği gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Engelsiz Yaşam Komisyonu’na ve katkılarından dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.