Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Kuşadası Engelsiz Engellileri Yaşatma Derneği işbirliğinde bir düğün salonunda Engelliler Haftası Buluşması düzenlendi.

“Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz” sloganıyla düzenlenen Engelliler Buluşmasına Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, Kuşadası CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Mutlu, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Kuşadası Engelsiz Engelliler Derneği Başkanı Muhsin Aytekin, engelli bireyleri temsil eden dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda engelli birey katıldı.

Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, etkinliğin açılış konuşmasında her bireyin engelli adayı olduğunu belirterek “Bugün için sağlıklı görünen bireyler de hayatlarında herhangi bir şekilde içinde bulunduğu nimetleri kaybedebiliyorlar. Toplumsal ya da bireysel olarak hepimiz bunun farkında olarak yaşamlarımızı sürdürmeliyiz. Engelli bireylerin haklarına saygı duyarak yaşamlarımızı devam ettirmeliyiz. Bu vesileyle engelsiz engelliler haftasını canı gönülden kutluyorum” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ise,“ Engelli olma hali bir gruba ait olmayan, hayatın içinde herkesin dâhil olma ihtimalinin devam ettiği bir durumdur. Kavramlar ve olaylar engellilik konusunda doğru ifade edilir ve konumlanırsa hem var olan sorunların çözümü, hem de sorunların önlenmesi daha hızlı ve kapsayıcı olur. Engelsiz yaşam ancak devlet- toplum- birey ekseninde fikri ortaklaşma ve buna uygun önlemlerle mümkündür. Tüm özel bireylerin engelli haftasını kutlu olsun” diye konuştu.

Engellilerin en büyük probleminin erişilebilirlik olduğunu belirten Aydın Sakatlar Derneği Başkanı Zeliha Gündoğdu ise “Herkes bir engelli aday adayıdır. Engelleri birlikte aşalım. Herkesin engelliler haftası kutlu olsun” şeklinde konuştu.