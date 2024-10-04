Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Ekim ayı olmasına rağmen, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yerli ve yabancı turistleri sahillere çekiyor.

Kadınlar Plajı ve Kuşadası’nın diğer sahillerinde, yaz aylarını aratmayan manzaralar dikkat çekiyor. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denizin ve kumun tadını çıkarmak için plajlara akın ediyor. Aileler, gençler ve çocuklar denize girmeye devam ederken, denizin hala sıcak olması Ekim ayında bile sahillerde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Sahillerdeki hareketlilik, Kuşadası’nın sonbaharda da yazdan kalma günler yaşadığını gözler önüne sererken, yeni hafta ile birlikte sıcaklık değerlerinin düşmesi bekleniyor.