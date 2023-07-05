Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ’Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ kutlamaları çerçevesinde açılan sergide Su Üstünde bloğu tarafından oluşturulan ve denizcilik ürünlerinin sergilendiği stant yoğun ilgi gördü.

Etkinliklerin ikinci yarısı Kuşadası Setur Marina AVM içinde fotoğraf sergisi ile devam ederken, Su Üstünde deniz temalı hediyelik eşyalar, gemi maketleri ve dekoratif gemi söküm ürünlerinin de olduğu sergi ile etkinliğe katılanların ve Kuşadası halkının beğenisine sunuldu. Etkinlikte, denizcilik kültürünün ve denizlerin önemi vurgulandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yılı kutlamalarında sergi organizasyonu ve oluşan yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Su Üstünde Mağaza Sorumlusu Kenan Yalçın serginin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Su Üstünde markası olarak 15 farklı kategoride 150’den fazla ürün çeşitlini sergide ziyaretçileri ile buluşturmanın sevinci içerisindeyiz. Deniz tutkunlarının standımıza ve ürünlerimize olan ilgisi bizi çok sevindirdi. Su Üstünde standında herkese uygun ürün bulunmakta olup ürünlerimiz arasından özellikle gemi çıkması vintage ürünler ve gemi maketleri en çok ilgiyi gördü. Standımızda birbirinden değerli dekoratif ürünlerden gemi maketlerine, pirinç ürünlerden, gemi söküm ürünlerine kadar çok çeşitli toplama ürünlerimizi ile buluşturduk" diye konuştu.

Farklı etkinlik ve sergilerin gerçekleştirildiği kutlamalarına katılan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Denizcilik Daire Başkanlığı Barış Tarım, Kuşadası Liman Başkanı Önder Eyilik, Setur Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu ve vatandaşlar Su Üstünde sergi standını da ziyaret ederek ürünleri inceledi.