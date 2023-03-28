Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından kentteki yerel tiyatro gruplarının katılımı ile 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yapıldı. Kuşadalı tiyatrocular adına konuşan Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, “Tiyatro, bir barış havarisi, bir toplum ve eğitim hizmetkârıdır. Yerel ve ulusal uyum uğruna barış için her yerde tiyatroyu güçlendirmek hepimizin görevidir” dedi.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bir araya gelen Kuşadalı yerel tiyatro grupları ilk olarak Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar ile Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu’nda buluştu. Başkan Vekili Fazlılar’a yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Kuşadalı tiyatrocular, talep ve önerilerini de aktardı. Tiyatronun önemine dikkat çeken Başkan Vekili Emre Fazlılar ise “Kuşadası Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanındayız. Tiyatro, hayatları değiştiren, ilham veren ve insanları bir araya getirme gücü olan bir sanat dalı. Sanatın başkenti olan Kuşadamızda tiyatroya gönül vererek bu yolda ortaya koyduğunuz birbirinden güzel oyunlar ve kentimizin kültür-sanat yaşamına katmış olduğunuz değer için Başkanımız Ömer Günel adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dünya Tiyatro Gününüz kutlu olsun” dedi.

Ziyaretin ardından İbramaki Sanat Galerisi’nde bir basın açıklaması düzenlendi. Kuşadalı tiyatrocular adına konuşan Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, 6 Şubat’ta yaşanan depremler nedeniyle bu yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Gününün buruk bir biçimde kutlandığına dikkat çekerek depremlerde hayatını kaybeden meslektaşlarını saygıyla andıklarını belirtti. Turan, “Tiyatro, insan ve canlıların varlığının tümünü yansıtan, oluşturan ve yaşatan bir sanat dalıdır. Bir barış havarisi, bir toplum ve eğitim hizmetkârıdır. Yerel ve ulusal uyum uğruna barış için her yerde tiyatroyu güçlendirmek hepimizin görevidir. Bu uğurda birleşmek, el birliğiyle ve gönül birliğiyle büyük uğraşlarla yan yana durmaktan geçer. Çok şükür Kuşadası’nda bu birleşimin huzuru içindeyiz. Yalnız daha fazla çalışıp daha evrensel ve estetiği yüksek oyunlarla ilçemizin sanat anlayışını güçlendirebiliriz” dedi.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu olarak 8 yıldır canla başla çalıştıklarını belirten Turan “ Bünyemizde bulunan çocuk, gençlik, yetişkin ve engelsiz tiyatroları olarak çalışmalarımıza hiç ara vermeden üretmeye devam edeceğiz. İyi ki tiyatro, iyi ki sanat demeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan’ın konuşmasının ardından Kuşadası KUGESAD oyuncusu Derya Kavakdere, duayen yazar, tiyatro eleştirmeni ve akademisyen Prof. Dr. Ayşegül Yüksel’in kaleme aldığı 2023 Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisini, Tiyatro Ada oyuncularından Nesrin Akalmış ise Mısırlı tiyatro ve sinema sanatçısı Samiha Ayoub tarafından kaleme alınan 2023 Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisini okudu.