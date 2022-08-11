Kuşadası’nın başarılı iş adamı Selim Killi’nin kızı, Güzellik Uzmanı Seda Killi ile Makine Yüksek Mühendisi Özgün Calayoğlu düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı attı. Gençlere rüya gibi bir törenle yüzükleri takıldı.

Kuşadası’nın başarılı iş adamı Selim Killi’nin kızı, Güzellik Uzmanı Seda Killi ile Makine Yüksek Mühendisi Özgün Calayoğlu düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı attı. Gençlere rüya gibi bir törenle yüzükleri takıldı.

İş adamı Selim Killi, kızı Seda Killi ile Özgün Calayoğlu’nun nişan töreni için beş yıldızlı otelin Beach Club’bu kapattı. Seçkin davetlilerin katıldığı ve hiçbir masraftan kaçınılmayan Killi ve Çalayoğlu Ailelerinin nişan töreninde davetliler unutulmaz bir gece yaşayıp gençlerin mutluluğuna ortak oldu.

Organizasyon için babası Selim Killi’ye teşekkür eden Güzellik Uzmanı Seda Killi, en mutlu günlerimden birini yaşadığını belirterek bu özel gününde yanında olan dost ve akrabalarına teşekkür etti.

Kızının mürüvvetini görmenin çok heyecan verici bir durum olduğunu belirterek gençlere ömür boyu mutluluk dileyen İşadamı Selim Killi, "Babalar çocukları için vardır" diyerek kızının mutluluğuna ortak olan herkese teşekkür etti.