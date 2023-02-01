Kuşadası’nda, Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından kurumlarla yakalanan uyum ve iş birliği sayesinde kente yapılan doğalgaz yatırımları artış gösterdi. Bu çerçevede Kuşadası’ndaki doğalgaz dağıtım hattının uzunluğu son 3.5 yılda 92.5 kilometreden 231.7 kilometreye çıkarken doğalgazın konforu ve rahatlığını yaşayan hane sayısı 8 kat artarak 2 bin 500’den 20 bine yükseldi.

Kuşadası’nda, Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından kurumlarla yakalanan uyum ve iş birliği sayesinde kente yapılan doğalgaz yatırımları artış gösterdi. Bu çerçevede Kuşadası’ndaki doğalgaz dağıtım hattının uzunluğu son 3.5 yılda 92.5 kilometreden 231.7 kilometreye çıkarken doğalgazın konforu ve rahatlığını yaşayan hane sayısı 8 kat artarak 2 bin 500’den 20 bine yükseldi.

Kuşadası’nda Yavansu ve Değirmendere Mahallelerinin 2016 yılında pilot bölge ilan edilmesiyle başlayan doğalgaz yatırımları, Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinden sonra yükselişe geçti. Doğalgaz dağıtım firması ile uyum ve iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar sayesinde 2019 yılının Nisan ayından itibaren Kuşadası’ndaki doğalgaz dağıtım hattının uzunluğunu 2.5 kat artırarak 92.5 kilometreden 231.7 kilometreye çıkardı. Temiz enerji kaynağı olan doğalgazın ulaştığı potansiyel abone sayısı 12 bin 342’den 38 bin 600’e, doğalgaz kullanan abone sayısı ise 8 kat artarak 2 bin 500’den 20 bine ulaştı. Daha önce; Yavansu, Değirmendere, Kadınlar Denizi, Hacıfeyzullah, Türkmen ve Ege mahallelerinin yaşadığı doğalgaz konforundan 2022 yılı sonu itibariyle İkiçeşmelik, Karaova ve Bayraklıdede mahallesi sakinleri de faydalanmaya başladı.

Kuşadası’nda doğalgaz kullanımını, kent geneline yayma hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar Cumhuriyet Mahallesi ile devam ediyor. Kuşadası Belediyesi tarafından alt ve üstyapı yenileme çalışmalarının başlatıldığı bölgede, firma da bir yandan doğalgaz hattı döşüyor. Çalışmalar tamamlandığında Cumhuriyet Mahallesi sakinleri de doğalgaz kullanmanın rahatlığına kavuşacak.

"Temiz enerji kaynağı doğalgazı her eve ulaştıracağız"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Kuşadası’nı modern ve çağdaş bir turizm kentine dönüştürme yolunda ilan ettikleri hizmet seferberliğinde emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, “Kuşadası’nın alt ve üstyapısında başlattığımız yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Doğalgaz dağıtım firması da bir yandan doğalgaz altyapı çalışmalarını yürütmeyi sürdürüyor. Doğa dostu, temiz ve ekonomik bir enerji kaynağı olan doğalgazın Kuşadası’nın tüm mahallelerine bir an önce ulaşması için gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlamayı sürdürüyoruz" diye konuştu.