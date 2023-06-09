Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çevre günü etkinlikleri çerçevesinde deniz dip temizliği gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri ile birlikte deniz ve kıyı çevre kirliliği konularında farkındalık oluşturmak için etkinlik gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte, ekolojik sistemi korumak ve doğaya zarar veren insan kaynaklı kirliliği önlemek ve Dünya Çevre Günü çerçevesinde temiz çevrenin temiz bir gelecek için çok büyük önem arz ettiğine dikkat çekmek maksadıyla Kuşadası ilçesinde deniz dip temizliği faaliyeti icra edilirken faaliyete vatandaşlar da katıldı.