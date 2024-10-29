Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde bir araya gelen binlerce vatandaş, açılan dev Türk bayrağı ile Cumhuriyet için yürüdüler.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, gün boyunca coşkuyla kutlanırken, Kuşadası Belediyesi tarafından da kortej yürüyüşü düzenlendi. Kısmet Otel Kavşağı’nda başlayan kortej, İsmail Cem Meydanı’nda son buldu. Renkli görüntülere sahne olan korteje yoğun katılım gösteren Kuşadalılar, açılan dev Türk bayrağı ile ’Cumhuriyet’ için yürüdü. Cumhuriyet yürüyüşüne katılan yaklaşık bin motosiklet ise korteje öncülük ederek etkinliğe renk katarken, vatandaşlar da korteje eşlik ederek Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı. Yürüyüş sırasında vatandaşlar sahil boyunca ellerine aldıkları bayrakları sallayarak marşlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüş esnasında yapılan havai fişek gösterileri de vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Yürüyüşün ardından, etkinlikler ünlü DJ Kadir Çetin’in performansıyla başladı. Gece boyunca devam eden kutlamalarda sevilen sanatçı Tuğba Yurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir konserle Kuşadası sahnesinde hayranlarıyla buluştu.