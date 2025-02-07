Kuşadası Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi tarafından yapılan ortak açıklamada deprem afetine karşı yapılabilecek en büyük hazırlığın depreme dayanıklı yapı üretmek olduğuna dikkat çekildi.

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi tarafından 6 Şubat depremlerinin 2’inci yıl dönümü nedeniyle yapılan ortak açıklamada, Kuşadası’nda meydana gelebilecek muhtemel bir depreme karşı alınan tedbirlere dikkat çekildi. Açıklamada, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından yapılan "Kuşadası deprem önlemlerinde Türkiye’nin 1,5 yıl önünde" değerlendirmesine yer verildi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari tarafından yapılan ortak basın açıklamasında "Depreme karşı aldığımız önlemler 20.12.2024 tarihinde ilçemizde İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi ile ortak düzenlenen Deprem Sempozyumunda katılımcı hocalar Prof. Dr. Erdem Canbay, Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından ‘’Kuşadası deprem önlemlerinde Türkiye’nin 1,5 yıl önünde" olarak değerlendirildi. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği güncelleme heyetinde de bulunan Prof. Dr. Erdem Canbay alınan ek tedbirlerin çok önemli ve faydalı olduğunu belirtti" ifadeleri yer aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depreminin ardından Başkan Ömer Günel’in talimatı ile hızlı bir şekilde eyleme geçtiklerini belirterek "Eylem planlarımızın ilk etabında Kuşadası Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm ve Afet İşleri Müdürlüğü kurduk" dedi.

Açıklamada Kuşadası Belediyesi tarafından depreme karşı yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:

"Belediye olarak İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi ile yapılan Teknik İşbirliği Protokolü kapsamında ortak çalışma zemini genişlettik. 7-8 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’nin deprem çalışmaları alanından en önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan rehberliğinde, Doç. Dr. Doğan Kalafat, Prof Dr. Ertaç Ergüven, Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AKUT Kurucu Başkanı Nasuh Mahruki, Prof. Dr. Kayhan Delibaş, Yüksek İnşaat Mühendisi ve Mimar Yoshinori Morıwakı’nın katılımıyla bölgenin en geniş kapsamlı Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı düzenlendik. 6 Şubat depremlerinde bölgeye giden teknik ekiplerin gözlemleri ve bilim insanlarının tavsiyeleriyle ek deprem önlemleri alınmasıyla ilgili çalışmalar başlattık. Bu kapsamda Mart ve Nisan aylarında yapılan İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, 9 Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (Deprem Mühendisliği ve Geoteknik) Bölümü ve ilgili STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Kuşadası Genelinde Binalarda ve Zeminlerde Deprem Önlemleri" konulu toplantılar neticesinde Mayıs 2023 tarihinde Kuşadası’nda ek deprem önlemleri uygulamaya geçirdik. Kuşadası Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü koordinatörlüğünde ilgili müdürlüklerle koordinasyon içerisinde bir çalışma programı hazırlanarak başta ticari işletmeler olmak üzere Kuşadası’nda bulunan binaların kolon ve kirişleri ile taşıyıcı sistemlerinde onaylı projesine aykırılık olup olmadığının tespit edilerek bu yapılar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasına başladık. Binaların depreme dayanıklılarını tespit ettirmek isteyen kent sakinleri için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan riskli yapı analiz laboratuarında riskli yapı testlerini (Karot, beton dayanımı ve sıyırma, demir donatı tespit ve röntgen testi gibi performans testleri) öncelikle 13.07.2001 tarihinden evvel inşaat ruhsatı almış yapılardan başlamak suretiyle ücretsiz yapılmaktadır. Binalarına risk analizi yaptırmak isteyen kent sakinlerine Kuşadası Belediyesi’ne yazılı müracaat etmesi halinde başta ruhsata esas jeolojik etüt raporları, betonarme ve statik hesapları olmak üzere diğer projeler dijital ortamda ücretsiz olarak verilmekte ve bu taleplerin Aydın Büyükşehir Belediyesi Riskli Yapı Analiz Laboratuarına gönderilmesi sağlanmaktadır. Yapılan tüm bu çalışmalar ile depreme hazırlıklı ve güçlü bir şehir yapısı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Kuşadası Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi tarafından yapılan açıklamada "Amacımız 6 Şubat depremleri sonrasında edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda ilçemizde doğru proje, doğru yerinde uygulama prensibini sağlayabilen vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ve huzur içinde oturabileceği binalar üretilmesini sağlayabilmektir. Deprem afetine karşı yapılacak en büyük hazırlık depreme dayanıklı yapı üretmektir diyerek İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi ile birlikte ortak çalışmalarımıza devam etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.