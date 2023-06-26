Aydın’ın Kuşadası ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası deniz yüzeyinde ölü olarak bulundu.

Kuşadası Setur Marina açıklarında yelken yapan bir yatçı tarafından su yüzeyinde görülen deniz kaplumbağası için Kuşadası Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Botla aramaya çıkan sahil güvenlik ekipleri kısa sürede deniz kaplumbağasını bulup Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne haber verdi. Yapılan incelemede kaplumbağanın yetişkin Caretta caretta türü iribaşlı dişi bir deniz kaplumbağası olduğu tespit edildi. Kaplumbağada herhangi bir kesi ya da darp izine ve ağız içi kontrolünde misina ve olta iğnesine rastlanmadı. Kaplumbağanın hedef dışı av olarak balık ağlarına yakalandığını ve su yüzeyine çıkamadığından dolayı boğulduğunu ya da denize atılan plastikleri deniz anası sanıp yutarak öldüğünü düşünülüyor.