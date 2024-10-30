Kuşadası’nda Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’inci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde sahne alan pop müzik sanatçısı Tuğba Yurt, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Tuğba Yurt, seslendirdiği şarkılar ve sahne performansıyla Kuşadalıların Cumhuriyet Bayramı sevincini zirveye taşıdı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen konserden önce Dj Kadir Çetin’in canlı performansı eşliğinde Cumhuriyet’in 101’inci yılına özel havai fişek gösterisi düzenlendi. İlginin yoğun olduğu konserde, alana sığmayan Kuşadalılar meydana ulaşan cadde ve sokakları doldurdu. Sevilen pop müzik şarkıcısı Tuğba Yurt’un, sahne performansı ve hareketli şarkıları Cumhuriyet Bayramı sevincini ikiye katladı. Konser boyunca Kuşadalılar doyasıya eğlendi.