29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kuşadası’nda Atatürk büstüne Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından çelenk konulmasıyla başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kuşadası’nda Atatürk büstüne Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından çelenk konulmasıyla başladı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Kuşadası Atatürk Meydanı’nda resmi çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Özgür Lafçı, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Kuşadası’nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim sabahı Kaymakamlık makamında gerçekleşecek tebrik töreni ile sürecek. Tebrik töreninin ardından saat 10.30’da Özer Türk Stadı’nda resmi kutlama programı düzenlenecek.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kuşadası Belediyesi tarafından çocuklar için bir spor şenliği düzenlenecek. Ada Kültür Merkezi’nde 12.00-17.00 saatleri arasında 6-14 yaş arası çocuklar için gerçekleşecek şenlikte atletizm, basketbol, voleybol, futbol, tenis, masa tenisi, mini golf, okçuluk, zumba ve survivor parkurları yer alacak. Kuşadalı çocuklar, gün boyunca sporun her dalı ile buluşma şansı yakalayacak. Saat 16.30’da ise İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan Cafer Kotan Yaşam Parkı’nda Gönül Yeprem’in sahne alacağı Neşeli Notalar Çocuk Konseri düzenlenecek.

Kutlamalar saat 18.30’da Kısmet Otel Kavşağından başlayacak olan Cumhuriyet Korteji ile devam edecek. Kutlamaların finali ise saat 21.00’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Gece Yolcuları konseri ile yapılacak.