Kuşadası’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin, Atatürk Meydanı’nda sergiledikleri birbirinden renkli gösteriler, büyük beğeni topladı.

Kuşadası’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları, sabah saat 09:30’da Kaymakamlık makamında düzenlenen tebrik töreni ile başladı. Ardından Atatürk Meydanı’nda Cumhuriyet’in ilanının 101’inci yılına özel hazırlanan kutlama programına geçildi. Programa Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Garnizon Komutanı Per. Yarbay İlker Görkem, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçede görev yapan idari ve mülki amirler, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Garnizon Komutanı Per. Yarbay İlker Görkem ve Başkan Ömer Günel, alanı dolaşarak öğrencilerin ve Kuşadalıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Yoğun ilgi gören kutlamalarda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü ve KUFAD tarafından sergilenen halk oyunları gösterileri ile Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk’ün katıldığı son Cumhuriyet Balosu ve oynadığı son zeybek konulu oyun büyük beğeni topladı. Yine Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin sahnelediği ‘Atatürk Oratoryosu’ duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kutlama programında Atlas Folk Grubu da ‘Atabarı’, ‘Çökertme’ ve ‘Ah Bir Ataş Ver’ isimli türküleri seslendirdi. Kutlamalar sırasında Ada Sualtı Sporları Spor Kulübü tarafından da denizde Türk Bayrağı açıldı.

Kutlama programı resmî geçit töreni ile sona erdi.

Törende bir konuşma yapan Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’inci yılını kutladıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, “Bu anlamlı günde öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyet ülkemize çok büyük kazanımlar sağlamıştır. Milli birlik ve bütünlüğümüzü koruyarak bu kazanımların yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.