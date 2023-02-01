Aydın’ın Kuşadası ilçesinde devriye gezen narkotik ekipleri tarafından çuval içerisinde çöpe atılmış 70 kök hint keneviri bulundu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde devriye gezen narkotik ekipleri tarafından çuval içerisinde çöpe atılmış 70 kök hint keneviri bulundu.

Kuşadası İlçe Emmiyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ekipleri uyuşturucu operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kirazlı yolu üzerinde devriye gezen ekipler engelliler köyü kavşağında çöpte şüpheli bir çuval gördü. Çuvalı açan ekipler boyları 40 ile 80 santimetre arasında değişen toplamda 70 kök hint keneviri ele geçirdi. Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından ekipler çuvalların kimin tarafından çöpe atıldığını belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.