Sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmaları ile dikkat çeken Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, kentte gerçekleştirdiği bilgilendirme etkinliklerine Yaylaköy Mahallesi ile devam etti.

Doğanın ve çevrenin korunmasına büyük önem veren Belediye Başkanı Ömer Günel öncülüğünde sürdürülen ’Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde Kuşadası’nda bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Kentteki mahalleleri ziyaret eden Kuşadası Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışanları, bir yandan çocuklar ve vatandaşları geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilgilendirirken bir yandan da uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu hedefle düzenlenen cam dönüştürme atölyesinde ilk olarak Kirazlı Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen ekiplerin ikinci durağı Yaylaköy Mahallesi oldu.

Etkinlikte aileler çocuklarıyla birlikte kendilerine verilen boya ve pulları kullanarak evlerinden getirdikleri atık camları dekoratif objelere dönüştürdü. Renkli görüntülere ve eğlenceli anlara sahne olan atölye çalışmasında aynı zamanda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli Ayşe Özoğul tarafından başta çocuklar olmak üzere katılımcılara sıfır atık, geri dönüşüm ve atıkların ayrıştırılmasının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.