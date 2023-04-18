Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki parkları 24 saat boyunca kayıt yapabilen yüksek çözünürlüklü kameralarla donatmaya başladı. İlk etapta 5 parka kurulan özel sistem, kısa süre içerisinde tüm parklara kurulacak.

Kuşadası Belediyesi, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirmelerine imkan veren yeşil alan ve parkların daha güvenli hale gelmesi için tedbirler almaya başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle çocuk oyun gruplarının bulunduğu parklara, 24 saat boyunca kayıt yapabilen yüksek çözünürlüklü kameraların yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmada, ilk olarak sıklıkla ziyaret edilen Bülent Ecevit Parkı, Pako Köpek Eğitim Parkı, Fuat Akkuş Parkı, Mehmet Alkışlı Parkı ve Yakup Ziya Tan Parkı’na güvenlik kamera sistemi kuruldu. Yapılan planlama aynı sistemin Kuşadası’nın diğer parklarına da uygulanması yönünde çalışmalar hızla sürüyor.

Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’ndaki parkların artık daha güvenli olduğunu belirterek, “Parklarımızda çocuklarımızın rahatça oyun oynaması ve halkımızın huzurla vakit geçirmesi için gerekli olan her önlemi alıyoruz. Olumsuz olayların önüne geçmek amacıyla bu sistemi kentimizin diğer tüm parklarında da yaygınlaştıracağız. Uygulama ayrıca parklardaki oyun grubu ve kent mobilyalarına zarar veren kişileri de kolayca tespit etmemizi sağlayacak” diye konuştu.