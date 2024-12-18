Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çevreci dernekler, 400 çeşit tıbbi ve aromatik bitkiyi barındıran 240 dönümlük Kemerönü mevkiinin yapılaşmaya açılmak istenmesine karşı çıkıp, bölgenin bir an önce tabiat parkı ilan edilmesini talep etti. Kuşadası Sivil Toplum Platformu adına açıklama yapan Pelin Seven Aksu, "Kentimizde doğal alanlarımızı sahiplenme ve gelecek nesillere aktarma konusunda sonuna kadar kararlıyız" dedi.

Kuşadası’nda çevreciler, yapılaşmaya açılmak istenen ve mülkiyeti Hazine’ne ait olan Türkmen Mahallesi’ndeki Kemerönü mevkiini korumak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda aralarında Kuşadası Kent Konseyi üyelerinin de bulunduğu çevreci derneklerin temsilcileri ve doğaseverler Kuşadası Sivil Toplum Platformu çatısı altında birleşerek, Kemerönü mevkiinin girişinde bir araya geldi. Farkındalık oluşturmak için eğimli arazide yaklaşık 2 kilometrelik zorlu bir yürüyüş ve tırmanış yapan çevreciler, bölgenin tepe noktasına ulaştıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Kuşadası Sivil Toplum Platformu adına açıklama yapan Pelin Seven Aksu, Kemerönü mevkiinin nadir bitki türlerinin yanı sıra şahin, kerkenez, yılan kartalı, baykuş, tilki, yaban tavşanı, sincap, sansar ve porsuk gibi pek çok hayvana ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Bölgenin denize inen kayalık kesiminde dünyada 700, Ege kıyılarında ise 100 tane kaldığı belirlenen nesli tehlike altındaki Akdeniz foklarına ait bir mağaranın bulunduğunu ifade eden Aksu, "Mülkiyeti Hazine’ye ait olan Kemerönü mevkiinde bugün maalesef kooperatif ismini kullanan bir şirket tarafından turizm işlevli yapılması planlanan bir proje var. Bu alanda yapılacak olan bu boyutta bir projenin ulaşım, sosyal donatılar, pis su, içme suyu ve altyapı sorunları da ileride kentimiz için büyük problem oluşturacak. Bu nedenle Kuşadası kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri iş birliğiyle kentin kıyı bölgesinde doğal olarak kalmış nadir alanın korunması ve geleceğe yönelik olarak ekolojik temellere dayalı planlarının yapılmasını istiyoruz. Bölgenin ’Tabiatı Koruma Alanı’, ’Tabiat Parkı’ veya ’Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak ilan edilmesi öncelikli ve nihai talebimizdir" dedi.