Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çevre Koruma Ekibi denetimlerine başladı. Ekip, çevre kirliliğine sebep olan faaliyetleri tespit ederek gerekli önlemleri almanın yanı sıra kent sakinlerinden çevreyle ilgili gelen talep ve şikâyetleri de değerlendirerek çözüm üretecek.

Çalışmalarını ‘sürdürülebilirlik’ ilkesi doğrultusunda sürdüren Kuşadası Belediyesi, çevrenin ve doğanın korunması ile ilgili önemli bir adım daha attı. Başkan Ömer Günel’in görev süresi boyunca yürütülen “sıfır atık” projesi kapsamında yaşama geçirdiği başarılı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bu kez Zabıta Müdürlüğü bünyesinde “Çevre Koruma” adıyla özel bir ekip oluşturdu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli biçimde çalışan ekip, çevresel denetimlerine başladı. Hafriyat, çöp, atık su gibi çevreyi ve doğayı kirletebilecek unsurları ve faaliyetleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak olan Çevre Koruma Ekibi, çevreyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri de değerlendirecek. Ekip ayrıca çevreye ve doğaya zarar veren kişi, kurum ve işletmeleri tespit ederek cezai işlemi uygulayacak.