Kuşadası Belediyesi tarafından Çanakkale 100. Yıl Savaşları Derneği ile işbirliği içerisinde açılan ‘Çanakkale’den Anadolu’ya’ isimli gezici müze, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Öğretmenleriyle birlikte müzeyi gezen öğrenciler, aralarında ilk kez sergilenen askeri eşya ve savaş kalıntılarının da bulunduğu müzedeki parçaları dikkatlice inceleyip, Çanakkale Savaşı’nın bilinmeyen yönleriyle tanıştı.

Kuşadası’nda Çanakkale’den Anadolu’ya adlı gezici müze, 16 Aralık Pazartesi günü Uğur İnan Spor Salonu’nda açıldı. Bugüne kadar Çanakkale’ye gidemeyen Kuşadalıların savaşın tarihini objeler aracılığıyla öğrenmesi amacıyla kente getirilen müzeye, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğretmenleriyle birlikte Çanakkale muharebelerine ait 109 yıllık 1000 parçaya yakın gerçek silah, kıyafet, el feneri ve o dönemde kullanılan sağlık malzemelerinin yer aldığı müzeyi dolaşan öğrenciler, sergilenen eşyaları dikkatli bir şekilde inceledi. Bilgilendirici tabelaların da bulunduğu müzede, Kuşadası’ndan Çanakkale savaşına katılarak hayatlarını kaybeden askerleri anmak için sembolik bir şehitlik de yer alıyor. Gezici müze, 21 Aralık Cumartesi gününe kadar 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Çanakkale savaşlarının bilinmeyen yönlerine ışık tutmak amacıyla yaklaşık 15 yıldır Türkiye’yi dolaştıklarını belirten müze koordinatörü Cengiz Yürükaslan, “Müzede 1000 parçaya yakın malzeme var. Bunların hepsi Çanakkale muharebelerinde kullanılmış gerçek ve çok özel malzemeler. Hatta müzemizde bulunan eşyaların birçoğu Çanakkale’deki müzede bile yok. Örneğin kara savaşlarında Türk askerinin hareket kabiliyetini sınırlandırmak için kullanılan ve 3 sivri uçtan oluşan zehirli yıldız isimli objeyi sadece burada görebilirsiniz. Aslında biz Çanakkale tarihinin çok yazılmayan ve bilinmeyen yönlerini anlatıyoruz. Herkesi müzemizi görmeye davet ediyorum” diye konuştu.