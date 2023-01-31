Kuşadası Belediyesi, çetin kış şartları ve ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren hemşehrilerini yalnız bırakmıyor. Bu çerçevede havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yaşama geçirdiği sıcak çorba ikramı, kömür ve gıda yardımının yanı sıra sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz ve kimsesizlerin de yardımına koşuyor.

Kuşadası Belediyesi, çetin kış şartları ve ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren hemşehrilerini yalnız bırakmıyor. Bu çerçevede havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yaşama geçirdiği sıcak çorba ikramı, kömür ve gıda yardımının yanı sıra sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz ve kimsesizlerin de yardımına koşuyor.

Kuşadası Belediyesi, hemşehrilerinin kış şartlarını en kolay biçimde atlatabilmesi için gerekli tedbirleri almayı sürdürüyor. Yaşama geçirilen sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde kentin farklı noktalarında Kuşadalılara sıcak çorba, ekmek, çay ve kahve ikramında bulunan Kuşadası Belediyesi, soğuk kış günlerinde evsizlere sunduğu konaklama imkânının yanı sıra ihtiyaç sahibi hemşehrilerine soba ve yakacak desteği sunmayı da sürdürüyor. Öte yandan elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte güçlük çeken ihtiyaç sahiplerine ise nakdi yardımda bulunuyor.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumaya başladığı 2022 yılının Kasım ayından bu yana bin 734 kişiye 400 ton kömür, 125 kişiye soba yardımında bulunurken; 2 bin 788 kişiye de gıda kolisi yardımında bulundu. Soğuk ve dondurucu havada sokakta yaşamak zorunda kalan 27 evsiz ve kimsesize de anlaşmalı olduğu otellerde konaklama imkanı sağlayan Kuşadası Belediyesi, çeşitli nedenlerle kente gelen ve ekonomik nedenlerle memleketlerine dönemeyen vatandaşların ulaşım giderlerini de karşıladı. Belediyeye başvuran 52 vatandaşın otobüs biletleri alınarak memleketlerine dönmeleri sağlandı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak sürecin başından itibaren sosyal yardımlarımızı artırarak ihtiyaç sahibi tüm hemşehrilerimize ulaştırmak amacıyla imkânlarımızı seferber ettik. Hiçbir hemşehrimizin kara kış şartları nedeniyle en küçük bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakacak, soba ve gıda yardımlarımız kış boyunca sürecek” dedi.