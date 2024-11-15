Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği projelerini 3 kat artıran Kuşadası Belediyesi, yıl boyunca farklı alanlarda öğrencilere birçok destekte bulunuyor. Kuşadası Belediyesi tarafından ilk, orta, lise ve üniversite öğrencileri için beslenme çantası, kırtasiye malzemesi, ücretsiz akşam yemeği ve eğitim bursu gibi yardımlar yapılıyor.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye’deki ekonomik krizin olumsuz etkilerinin kentte en az seviyede hissedilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği sosyal yardımlarla hemşehrilerinin her daim yanında olan Kuşadası Belediyesi, kentte öğrenim gören öğrencileri de yalnız bırakmıyor.

Öğrenciler için yaşama geçirilen sosyal yardım projeleri kapsamında Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 6-14 yaş arasındaki çocuklarına haftalık olarak beslenme çantası desteğinde bulunuyor. İçerisinde öğrencilerin okuldaki beslenme saatinde çantalarında bulunması gereken çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin olduğu paketler belirlenen dağıtım noktaları üzerinden velilere ulaştırılıyor.

Yıl boyunca ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında olan Kuşadası Belediyesi, ayrıca okulların açıldığı dönemde kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okullardan ve velilerden alınan ihtiyaç listeleri doğrultusunda her öğrenci için özel olarak hazırlanan kırtasiye paketlerinde kalem, defter, kalemtıraş, kalem kutusu ve cetvel seti gibi temel kırtasiye malzemeleri yer alıyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentte öğrenim gören ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerine her yıl eğitim desteği de veriliyor. Başvuruların Kuşadası Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yapıldığı destekten ortalama 1000 öğrenci faydalanıyor.

Kuşadası Belediyesi’ne ait Arya A.Ş’ye bağlı Gazibeğendi Tesisleri’nde ise üniversite öğrencileri için ücretsiz akşam yemeği veriliyor. Üçüncü senesine giren ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılanan uygulamada her gün 4 çeşit yemek çıkıyor. ADÜ öğrenci kartını gösteren üniversiteliler, yüzleri güldüren hizmetten hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında faydalanabiliyor.

Başkan Ömer Günel’in ikinci hizmet döneminde de öğrencilere desteğini artırarak sürdüren Kuşadası Belediyesi, son olarak CHP Genel Merkezi’nin çağrısı doğrultusunda, kentteki ilkokullara şebeke suyunu sağlıklı içme suyuna dönüştüren sebiller yerleştiren Türkiye’deki ilk belediyelerden biri oldu. Öğrencilerin sağlıklı içme suyuna ücretsiz olarak ulaşmalarını sağlamak amacıyla başlatılan uygulamada sebiller, ters ozmos adı verilen sistemi kullanarak şehir şebeke suyunu mikro partiküller ve ağır metallerden arındırıp, temizliyor. Okullardaki su sebillerinde de 2 haftada bir Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi tarafından hijyen denetimi yapılıyor.

Öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Ülkemiz derin bir kriz döneminden geçiyor. Bu dönem, kentimizde yaşayan hemşehrilerimizin yanı sıra öğrencilerimizi de çok zorluyor. Yıl boyunca öğrencilerimize beslenme çantası, kırtasiye malzemesi ve eğitim bursu desteğinde bulunuyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerimize ücretsiz akşam yemeği veriyoruz. Şimdi bunların yanına ücretsiz su sebili uygulamamızı da ekledik. Çünkü özellikle ilkokul çocuklarımızın okula giderken bazen bir su alacak imkânı bile bulamadığı zamanlar oluyor. İlk etapta kent genelindeki 15 okulumuza su sebillerini yerleştirdik. Böylece öğrencilerimiz artık matara ve su şişelerine sağlıklı ve temiz sularını ücretsiz olarak doldurabiliyorlar” diye konuştu.