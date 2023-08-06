Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir işyerinde 15 şişe bandrolsüz alkol ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak alkol imalatı ve satışına yönelik koordineli çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’ndeki bir işyerine baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramalarda bandrolleri kayıtsız olan çeşitli markalara ait 15 şişe alkol ele geçirildi. Yakalanan işyeri sahibi N.T. hakkında adli işlem başlatıldı.