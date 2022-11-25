Kuşadası Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki kapalı pazar yerinde bulunan balık tezgâhlarında sağlık ve hijyen denetimi yapıldı. Denetimde, satışa sunulan balıkların boyları da ölçülerek yasal sınırlara uygunluğuna bakıldı.

Kuşadası Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki kapalı pazar yerinde bulunan balık tezgâhlarında sağlık ve hijyen denetimi yapıldı. Denetimde, satışa sunulan balıkların boyları da ölçülerek yasal sınırlara uygunluğuna bakıldı.

Türkiye’de denizlerdeki av yasağı kalkmasının ardından başlayan av mevsimi ile Kuşadası Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü, balık neslinin korunması ve vatandaşların deniz ürünlerine sağlıklı yollardan ulaşması için kentteki pazar yerlerinde balık satışı yapılan tezgâhlarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler son olarak kent merkezindeki kapalı pazar yerinde balık tezgâhlarına denetim gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Su Ürünleri Kontrol Görevlisi Hüsnü Gülgün ve Su Ürünleri Mühendisi Yavuz Yılmaz’ın da katılımıyla gerçekleşen denetimde, satışa sunulan balıkların tazeliği ve halk sağlığı açısından uygunluğuna bakıldı. Tezgâhlardaki balıkların boyları tek tek ölçüldü. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ise tezgâh sahiplerini genel temizlik kuralları konusunda bilgilendirdi. Denetimde tezgahların hijyen kurallarına ve halk sağlığına uygun olduğu görüldü.