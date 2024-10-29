Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Atatürk’ün kütüphanecisi ve özel kalem müdür yardımcısı olan Nuri Ulusu’nun oğlu yazar Mustafa Kemal Ulusu’nun söyleşi ve imza gününe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Atatürk’le ilgili babasından dinlediği hatıraları anlatan Nuri Ulusu, “Davet edildiğim yerlerde çok uzun zamandır Atatürk’ü anlatıyorum. Milletimiz Atası’nı çok seviyor” dedi.

İbramaki Sanat Galerisi Türkiye’de Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’inci yıldönümü kutlamalarında çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi tarafından İbramaki Sanat Galerisi’nde ‘Atatürk’ün Yanı Başında’ isimli kitabı derleyen Mustafa Kemal Ulusu’nun konuk olduğu söyleşi ve imza günü düzenlendi. Etkinliğe Kuşadası Belediyesi Meclis üyeleri, CHP Kuşadası ilçe teşkilatı ve çok sayıda Kuşadalı katıldı. Söyleşisinde Mustafa Kemal Ulusu, katılımcılara Atatürk’ün Çankaya Köşkü kütüphanecisi ve özel kalem müdür yardımcısı olan babası Nuri Ulusu’dan dinlediği hatıraları aktardı. Etkinlikte ayrıca Atatürk’ün bilinmeyen yönlerine de değinen Ulusu, daha sonraysa kitaplarını imzaladı.

"Son nefesine kadar yanındaydı"

Gittiği her yerde Atatürk’ü anlatmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Mustafa Kemal Ulusu; "Babamı 14 yaşındayken Atatürk’le Bandırma Vapuru’nda görev yapan dedem Hacı Tevfik Ulusu tanıştırmış. Babam daha sonra çok sevdiği Atatürk’ün yanında çalışmaya başlamış. Babam, son nefesine kadar hep Atatürk’ün yanında olmuş. Hatta öldüğünde maskı yapılabilmesi için yüzünün ölçülerini bile o almış. Atatürk’ün en sevdiği yardımcılarından biri olarak dil ve tarih çalışmalarında aktif görevlerde bulunmuş. Tüm yurt gezilerinde kendisine eşlik etmiş. Ben Atatürk’le ilgili birçok şeyi babamdan dinleyerek öğrendim. Bu nedenle çok şanslıyım. Babam bana bir keresinde ‘Atatürk öldüğünde her şeyimi kaybettim’ diye bir cümle kurmuştu” dedi.

"Atatürk 5 bin kitap okumuş"

Atatürk’ün kitap okumayı çok sevdiğine de değinen Mustafa Kemal Ulusu; “Babam Atatürk’ün çok zengin bir kütüphaneye sahip olduğunu ve hayatını kaybedene kadar yaklaşık 5 bin kitabı okuduğunu söylemişti. Atatürk özellikle müthiş bir tarih bilgisine sahipti. Ayrıca demokrasiye de çok bağlı bir liderdi. Türkiye’de demokrasiyi hakim kılmaya maalesef ömrü yetmedi. Din bilgisi açısından da çok zengin biriydi. Hz. Muhammed’e büyük bir sevgi ve saygısı vardı. Ben davet edildiğim yerlerde çok uzun zamandır Atatürk’ü anlatıyorum. Milletimiz Atası’nı çok seviyor” diye konuştu.