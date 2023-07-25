Kuşadası’nda 15 aşık ve halk ozanının katılımıyla düzenlenen ‘Aşıklar Bayramı’ etkinliğinin ikincisi gerçekleşti.

Kuşadası Belediyesi ve İzmir Anadolu Aşıklar Derneği işbirliğinde Güzelçamlı Mahallesi Sahil Pazarı önünde düzenlenen kutlamaya Anadolu’nun farklı illerinden gelerek İzmir’de yaşamını sürdüren 15 aşık ve halk ozanı katıldı. Kuşadalıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte aşık ve halk ozanları koçaklama ve güzellemeler ile gönülleri fethetti. Yöresel türkülerin de söylendiği programda aşıkların atışmaları beğeniyle izlendi.

İzmir Anadolu Aşıklar Derneği Başkanı Turgut Yılmaz, Anadolu’da aşıklık geleneğinin 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, “Bu kültürü Kuşadası’na kadar getiren ve bizleri misafir eden Başkan Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum. Bugün Kuşadası’nda ikinci kere sizlerle buluşmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise, “ Bu yıl ikincisini düzenlemiş olduğumuz Aşıklar Bayramı etkinliğine katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Asırlardır süren bir kültür ve geleneği içinde taşıyan Aşıklar Bayramı’na ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerini kentimizin dört bir yanında sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Programın sonunda Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan tarafından aşık ve halk ozanlarına çiçek verildi.