Kuşadası Belediyesi’ne ait Arya AŞ.’nin işlettiği şık ve estetik turistik tesisler, görünümleri ve güler yüzlü uzman personeliyle 2023 yılı turizm sezonunda da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Uygun fiyata sunduğu kaliteli hizmetle dikkatleri üzerine çeken ARYA A.Ş tesisleri, Kuşadası’nda 7’den 70’e her kesime hitap ediyor.

Profesyonel yönetim anlayışı ve mali disiplin ile kısa süre içerisinde güçlü bir yapıya kavuşan Arya A.Ş.’nin işlettiği tesisler, 2023 turizm sezonunda da kentte uygun fiyata kaliteli hizmetin adresi olmaya devam ediyor. Tesisler, Kuşadalıların yanı sıra kenti ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de kısa bir mola vermek, soğuk bir şeyler içerek ferahlamak veya atıştırmak için sıklıkla tercih ettiği işletmeler arasında yer alıyor. Konumları, renkli tasarımları, konforlu oturma alanları ve lezzetli menüleri ile fark oluşturan Arya AŞ, Gazibeğendi, Sahil, Bülent Ecevit Parkı, Güvercinada, Cafer Kotan Yaşam Parkı’nda bulunan Halk Çay Bahçesi, Sevgi Plajı ve Ada Cafe ile kentte 7’den 70’e her kesimi ağırlıyor.

Yeni yatırımlar yapılıyor

Bünyesinde bulunan işletmelerin düzenli olarak bakımını yapan ARYA A.Ş, kente yeni tesisler kazandırmak için yatırımlar yapmayı da sürdürüyor. Bu çerçevede ARYA A.Ş tarafından son olarak Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Değirmen Cafe hizmete açıldı. İşletmeye, denize yakın konumu ve geniş oturma alanına sahip olması nedeniyle bölge sakinlerince özellikle hafta sonları yoğun ilgi gösteriliyor.

“Bana göre muhteşem bir yer’

ARYA A.Ş Gazibeğendi Tesisleri’ne haftanın 3-4 günü geldiğini belirten Sevda Carık, “Burasının eşsiz güzellikte bir manzarası var. Ayrıca yemekleri çok lezzetli. ARYA A.Ş’nin diğer tesislerine de gidiyoruz. Ailece en çok Gazibeğendi’yi seviyoruz. Bana göre muhteşem bir yer” dedi.

“Çalışanlar çok güler yüzlü”

ARYA A.Ş tesislerinde fiyatların diğer kafeterya ve restoranlara göre daha uygun olduğunu ifade eden Fatma Şaş ise, “Öncelikle çalışanlar çok güler yüzlü. Gelenlere her konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu her yerde göremediğimiz bir davranış şekli. Ayrıca tesisler çok da konforlu. Kuşadası Belediyesi’ne böylesine güzel işletmeler açtığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.