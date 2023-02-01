Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir polis ekipleri tarafından fiziki takipte olan M.Ş.T. yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan GBT sorgulamasında ’güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde ticareti’ suçlarından toplamda 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilirken, şahıs gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B.’de Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında asayiş ekiplerinden kaçamadı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.