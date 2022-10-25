Kuşadası Belediyesi kent sakinlerine açık hava sineması keyfi yaşatırken, iki hafta boyunca hafta sonları düzenlenen etkinlikte beyaz perdeye yansıtılan filmler çocuklar ve yetişkinler tarafından ilgiyle izlendi.

Kuşadası Belediyesi kent sakinlerine açık hava sineması keyfi yaşatırken, iki hafta boyunca hafta sonları düzenlenen etkinlikte beyaz perdeye yansıtılan filmler çocuklar ve yetişkinler tarafından ilgiyle izlendi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri çerçevesinde açık havada ücretsiz film gösterimleri yapıldı. ‘Mahallede sinema var’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmet binası önüyle İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan Cafer Kotan Parkı’nda çocuklar için ‘Aslan Kral’ ve ‘Bücür’ yetişkinler içinse ‘Aile Arasında’ ve ‘Bizim İçin Şampiyon’ isimli filmler oynatıldı. İzleyicilere film gösterimleri boyunca Kuşadası Belediyesi’nin ikram aracından patlamış mısır ve gazoz ikramında bulunuldu. Kuşadalılara nostalji dolu dakikalar yaşatan etkinlik yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, Başkan Ömer Günel’e teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi.