Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılı boyunca kent genelinden 70 bin 414 ton evsel atık ile 2 bin 643 ton ambalaj atığı toplanarak depolama ve ayrıştırma alanlarına götürüldü.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılı boyunca kent genelinden 70 bin 414 ton evsel atık ile 2 bin 643 ton ambalaj atığı toplanarak depolama ve ayrıştırma alanlarına götürüldü.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha temiz bir çevre için yürüttüğü çalışmalara 2022 yılında da devam etti. 7 gün 24 saat esasına göre 3 vardiya halinde çalışan ekipler tarafından Kuşadası’nın 23 mahallesinde bulunan 5 bin 678 çöp toplama ekipmanından 70 bin 414 ton evsel atık toplanarak düzenli depolama alanına götürüldü.

Geri dönüşüm çalışmalarına da büyük bir titizlikle devam eden Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent genelinde bulunan 305 adet ambalaj atığı toplama kafesinden 2 bin 643 ton ambalaj atığı toplayarak Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi’ne gönderdi. Geri dönüştürülebilir atıklar Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nde türlerine göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 2022 yılı içerisinde 145 ton bitkisel atık yağ, 107 ton tekstil atığı ile 950 kilogram atık pil topladı. Atık biriktirme noktaları, belediye hizmet binaları ve muhtarlık binalarından alınan pil ve bitkisel yağ atıkları geri dönüştürülmek üzere ilgili firmalara gönderildi. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında ayrıca atık alım aracı ile her ayın belirli günlerinde evlerde biriken mobilya gibi iri hacimli ve zararlı atıkları toplayarak geri dönüştürülmek üzere yetkili firmalara göndermeye başladı.

Toplum sağlığını korumak amacıyla kentin farklı noktalarında her gün aralıksız dezenfeksiyon ve hijyen çalışması yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da haşerelere karşı vektörel mücadele etmeyi sürdürdü. İlaçlama birimi personeli 2022 yılı içerisinde kent genelindeki fosseptikler, rögarlar, boş havuzlar, atık su arıtmaları, bina altları, su birikintileri, kanallar ve yağmur suyu mazgallarında 15 bin 290 ilaçlama faaliyeti gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler daha önce ilaçlama yapılmamış olan dağlık bölgelerde de bu yıl 3 farklı koldan altışarlı gruplar halinde ilaçlama çalışması yaparak kentte ilaçlanmayan bölge bırakmadılar.