Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi’nde yasadışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası’na deniz yoluyla geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin bitmesini müteakip Aydın İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.