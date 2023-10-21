Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda lastik bot içerisindeki 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-21, KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 58 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.