Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 2 farklı operasyonda toplam 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot ve can salı içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 27 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.