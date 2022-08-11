Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 4 mahalleyi soyan 3 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 4 mahalleyi soyan 3 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlara geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde Kadınlar Denizi Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ege Mahallesi ve Türkmen Mahallesi’nde meydana gelen otodan hırsızlık, evden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığının artmasının ardından asayiş ekipleri detaylı inceleme başlattı. Yaklaşık 340 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüsünü inceleyen ekipler mahalleleri soyan şüphelileri tespit etti. Kasten yaralama başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan C.Ç., F.E., ve L.Ö, isimli şüpheliler Türkmen Mahallesi’nde ara sokakta devriye ekipler ve asayiş ekipleri tarafından kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden L.Ö. isimli şüpheli serbest bırakılırken C.Ç., ve F.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.