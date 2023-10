Kuşadası Belediyesi, Aydın’ın Söke ilçesindeki bir apartman dairesinde polis ve zabıta ekipleri tarafından bulunan hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarına sahip çıktı. Tıbbı açıdan tam donanımlı Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen kedi ve köpekler, sağlıklarına kavuşmaları için tedavi altına alındı.

Söke’de 24 Ekim Pazartesi günü vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hayvanlara kötü muamele yapıldığı iddiasıyla bir apartman dairesine baskın yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Söke Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleriyle birlikte evin içerisinde arama yapan polis ekipleri, saksıların içerisine gömülmüş telef olmuş halde kedi ve köpekler buldu. Evde ayrıca çok sayıda hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanı da bulan ekipler, yeterli beslenemedikleri için bitap düştükleri görülen kedi ve köpekleri koruma altına aldı.

Vücutlarında herhangi bir yara ya da kesici alet izine rastlanmayan patili can dostlar, Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Merkezde görevli veterinerler, vakit kaybetmeden sokak hayvanlarına gerekli olan ilk müdahaleyi yaptı. Röntgenleri çekilen ve kan tahlilleri yapılan kedi ve köpeklere daha sonra serum bağlanarak gıda takviyesinde bulunuldu. Kendileri için seferber olan Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi veterinerleri sayesinde hayata yeniden tutunan can dostlar, sağlıklarına kavuşturulduktan sonra sahiplendirilecek.

“Sıcak yuvalarına kavuşturacağız”

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fulya Akıllı, sokak hayvanlarının merkeze getirildikleri ilk gün çok kötü bir durumda olduklarını belirterek, “Şu an Söke’den getirilen 31 kedi ve 7 köpeğe yoğun bir tedavi uyguluyoruz. Özellikle beslenmelerine çok dikkat ediyoruz. Kedi ve köpeklerin hiçbirinde çip bulunmadığı için sahipsiz bir durumdalar. Amacımız can dostlarımızı hem sağlıklarına hem de sıcak yuvalarına kavuşturmak olacak” dedi.

“Sağlık durumları iyiye gidiyor”

Merkezde görevli Veteriner Cihan Şengün ise, “Kedi ve köpeklerde yaptığımız ilk muayenede bir takım viral hastalıklara rastladık. Hijyenik olmayan ortamda bulundukları için virüs kapıp, birbirlerine de bulaştırmışlar. Bazı kedilerin dişleri tamamen çürümüştü. Büyük bir bölümde sıvı kaybı vardı. Gerekli besin ve serum takviyelerini yaptık. Şu an durumları iyiye gidiyor. Hepsini iyileştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Tam donanımlı hayvan hastanesi

Her yıl binlerce kedi ve köpeği tedavi ederek hayatlarını kurtaran Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, yenilenen alt ve üst yapısı kadar her geçen gün iyileştirilen tıbbi imkanları ile tam donanımlı bir hayvan hastanesi olarak hizmet veriyor. Geçtiğimiz aylarda hizmete giren Kedi Tedavi Ünitesi’nin ardından doğru teşhis ve tedavi için gerekli teknik cihazlarla güçlendirilen merkez, bünyesine eklenen röntgen, hemogram, kan sayım cihazı, özellikle yavru hayvanlar için büyük önem taşıyan tam donanımlı yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanesi ile geçmişte yapamadığı pek çok tıbbi müdahaleyi şu an için yapabilir duruma geldi.