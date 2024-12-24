Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir minibüs içerisinde 22 düzensiz göçmen ile birlikte yakalanan 3 organizatörden 2’si tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile göçmen kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar sonucunda Kuşadası ilçesinde kapalı kasa araç içerisinde 22 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Yapılan aramalarda göçmen kaçakçılığı olayında kullanılmak üzere hazırlanan 1 adet lastik bot, 30 hp motor, 25 litre benzin, 1 litre motor yağı ve hava pompası ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 organizatör şüphelisi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Organizatörlerden Ş.U. ve A.G. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.M. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Yakalanan 22 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.