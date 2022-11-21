İnsan odaklı çözüm anlayışı ile belediyeciliğin en önemli simgesi haline gelen Kuşadası Belediyesi tarafından, kent genelinde yaşanabilecek olumsuzlukları anında giderebilmek amacıyla geçtiğimiz yıl kurulan Acil Müdahale Koordinatörlüğü, aradan geçen 22 ayda kendilerine iletilen 3 bin 904 talepten 3 bin 886’sını çözüme kavuşturdu.

İnsan odaklı çözüm anlayışı ile belediyeciliğin en önemli simgesi haline gelen Kuşadası Belediyesi tarafından, kent genelinde yaşanabilecek olumsuzlukları anında giderebilmek amacıyla geçtiğimiz yıl kurulan Acil Müdahale Koordinatörlüğü, aradan geçen 22 ayda kendilerine iletilen 3 bin 904 talepten 3 bin 886’sını çözüme kavuşturdu.

Kuşadası Belediyesi bünyesinde 1 Mart 2021’de kurulan Acil Müdahale Koordinasyon Birimi’ne bağlı ekipler, kent genelinde meydana gelen sorunları kısa süre içerisinde gidermeye devam ediyor. Tam donanımlı 6 acil müdahale aracıyla, alanında uzman 19 personelin görev yaptığı birim, Kuşadası’nda bozulan yol ve kaldırımların tamiratı, ağaçların budanması, sokakların, parkların ve kent mobilyalarının bakımı ve temizliği gibi birçok farklı alanda hizmet veriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, bugüne kadar Güvercin Masa, whatsapp ihbar hattı, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla ulaştırılan 3 bin 904 talebin 3 bin 886’sını çözdü. 18 talep ise takibe alındı. 7/24 esasına göre mesai yapan acil müdahale timlerinin gösterdiği özverili çalışma vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.