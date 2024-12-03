Kuşadası’nda ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle Kuşadası Kent Konseyi ve Erdoğan Öven Engelliler Köyü tarafından düzenlenen kutlama programında, kentteki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kortej düzenlenip, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Kuşadası’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’ndan başlayan ve Atatürk Meydanı’nda son bulan kortej gerçekleştirildi. Korteje Kuşadası Belediye meclis üyeleri, Kuşadası Kent Konseyi Engelli Meclisi, Kuşadası Engelsiz Engelliler Yaşatma Derneği, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği, Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü üyeleri ve STK’lar katıldı.

Kortejin ardından engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler ve CHP Kuşadası Engelsiz Yaşam Komisyonu Başkanı Deniz Devrim İnce tarafından günün anlam ve önemi belirtilen konuşmalar yapıldı. Etkinlikte, Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde eğitim gören öğrenciler konser verip, çeşitli halk oyunları gösterileri sergiledi.

Kuşadası Belediyesi, kutlama programına katılan öğrenci ve ebeveynlere de ARYA A.Ş Gazibeğendi Tesisleri’nde öğle yemeği verdi. Yemeğe katılan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, “Dünyadaki en büyük engel sevgisizliktir. Bu nedenle çevremizdeki engelli bireyleri anlamaya ve yardımcı olmaya çalışmalıyız. Kuşadası Belediyesi olarak engelli hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha kolay adapte olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli projeler üretiyoruz” diye konuştu.