Kuşadası’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı. Sabah Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan programda, öğrencilerin Özer Türk Stadı’nda sergiledikleri birbirinden renkli gösteriler, büyük beğeni aldı.

Kuşadası’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, saat 09.00’da sahilde bulunan Atatürk Bulvarında İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman’ın çelenk sunmasıyla başladı. Ardından Özer Türk Stadı’nda devam eden törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, kentte görev yapan idari ve mülki amirler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Özer Türk Stadı’ndaki programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Belediye Başkanı Ömer Günel kent genelindeki okullardan gelerek törene katılan öğrencilerin bayramını kutladı. Öğrenciler ile okulların sergilediği halk oyunları ve çeşitli gösteriler, protokol üyeleri ve stadı dolduran vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Günün anlam ve önemine ilişkin okunan şiirlerden sonra, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında başarılı olan öğrencilere Kaymakam Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, “Bugün çocuklarımız iki bayramı birden kutlamanın sevincini yaşıyor. Cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Çocuklarımıza bu sevinci ve gururu armağan eden Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ‘ü, tüm şehit ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde koltuğu çocuklara bırakma geleneği yine bozulmadı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, özel bir okulun 3’üncü sınıf öğrencisi Ilgın Akıncı’yı makamında misafir etti. Makam koltuğunu sembolik olarak Küçük Ilgın’a devreden Başkan Ömer Günel, bir talimatı olup olmadığını sordu. Ilgın, telefonla Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünü arayarak, Kuşadası’nda bulunan okulların bahçelerine çocuk parkı yapılması talimatını verdi.

Kutlama etkinlikleri, bugün Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda, düzenlenen ‘Mutlu Çocuklar Karnavalı ile sürecek. Saat 19.00’da ise Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayacak bir kortej yürüyüşü gerçekleşecek. Kutlama programı, saat 20.00’de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda mini disko, bubble şov, çocuk tiyatrosu ve mutlu çocuklar konserinin yer alacağı etkinlikle son bulacak.