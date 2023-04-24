Kuşadası Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla düzenlenen kortej renkli görüntülere sahne oldu. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sona eren korteje her yaştan binlerce Kuşadalı katıldı.

Kuşadası’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlama etkinlikler Kuşadası Belediyesi tarafından 23 Nisan korteji düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan kortej saat 19.00’da başladı. Atatürk Bulvarı boyunca devam eden yürüyüşe 7’den 70’e binlerce Kuşadalı ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ve Özgür Batçıoğlu, belediye meclis üyeleri, çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan Kuşadalılar, Kuşadası Belediye Bandosu tarafından çalınan marşlar eşliğinde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na kadar yürüdü. Çocuklar ise meydanda kurulan sahnede sergilenen bubble şov, çocuk tiyatrosu ve mutlu çocuklar konserini izleyerek bayramın keyfini çıkardı.