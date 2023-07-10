Aydın’ın Kuşadası’nda bulunan Efeler Gençlik Kampı’nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 21. Dönem Ulusal Gençlik Kampı, 3-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilirken kampa katılan gençler unutulmaz hatıralar biriktirdi.

Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla gençler için kamplar düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen bu kamplar, gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına katkı sağlıyor. Kuşadası’ndaki Efeler Gençlik Kampı da, gençlerin kendilerini geliştirmeleri, yeni deneyimler kazanmaları ve eğlenceli bir yaz tatili geçirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. 21. Dönem Ulusal Gençlik Kampı 9 gençlik liderinin öncülüğünde 139 kız öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kamp süresince gençler, çeşitli etkinliklere katılarak birlikte vakit geçirme ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buldu. Kampta sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra doğa gezileri ve deniz etkinlikleri gibi aktiviteler de düzenlendi. Kampa katılan gençler unutulmaz hatıralar biriktirdi.

Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 12-15 yaş grubundaki gençlere yönelik ’ücretsiz deniz kampları’ ve 16-25 yaş grubundaki gençler için de ’ücretsiz doğa kampları’ adı altında programlar yer alıyor. Kamplara katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek gibi ihtiyaçları da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanıyor.