Son günlerde Kuşadası’nda ölü bulunan deniz kaplumbağalarına dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü; “Dilek Boğazı’nda trol ve gırgır tekneleriyle avcılık yasaklanmalıdır” dedi.

Denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi’nin önemli canlı türlerinden biri olan deniz kaplumbağaları, hedef dışı av olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Yılancıburnu koyunda bir erkek caretta carettanın ölü olarak bulunmasının ardından şimdi de Düşler Yakası plajında erişkin bir erkek ile Sevgi Plajında Yeşil Deniz Kaplumbağası ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde hedef dışı av oldukları düşünülen deniz kaplumbağalarındaki ölüm sayılarında artış yaşandığına dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, avlanma derinliğinin AB standartlarına getirilmesi gerektiğini ve özellikle ‘Darboğaz’ denilen Dilek Boğazı’nda trol ve gırgır tekneleriyle avcılığın yasaklanması gerektiğini söyledi.

Son olarak bulunan iki deniz kaplumbağasının yapılan kontrollerinde yara ve darp izine rastlanılmadığını ifade eden Sürücü; “Aynı gün ve aynı zamanda birbirine yakın plajlarda bulunması ve yanlarında bazı balık türlerinin olması muhtemelen gırgır teknelerine hedef dışı av olarak yakalandığını, su yüzeyine nefes alamadıkları için boğularak öldüklerini gösteriyor. Sahil kıyısından yaklaşık 50 metreye kadar olan derinlikler, denizel biyoçeşitliliğin en zengin olduğu ve deniz çayırlarının oksijen üretmesi açısından en değerli alanlar olduğu bilinmektedir. Şu anda yasal olan 24 metre avlanma derinliği, deniz kaplumbağaları ve yunuslar gibi nadir canlı türlerinin de hedef dışı av olmasına neden olmaktadır. Nadir deniz canlılarının korunması, deniz çayırlarının tahrip edilmemesi, kıyıda avlanan yerel balıkçıların desteklenmesi ve aynı zamanda sürdürülebilir bir balıkçılık için, avlanma derinliği AB standartları olan 50 metreye çıkarılmalıdır. Özellikle Darboğaz denilen Dilek Boğazı’nda trol ve gırgır tekneleriyle avcılık yasaklanmalıdır” dedi.