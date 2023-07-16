Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi. Gün boyunca devam eden programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

15 Temmuz’da yapılan darbe girişiminin 7’nci yıl dönümü nedeniyle Kuşadası’nda anma programı düzenlendi. Program, saat 19:00’da protokol üyelerinin Adalızade Mezarlığı’ndaki şehitlikleri ziyaret etmesiyle başladı. Ziyarette şehitler için Kuranı-ı Kerim Tilaveti okundu. Anma programı, akşam saat 20.00’de Atatürk Büstü’nde gerçekleştirilen resmi çelenk koyma töreniyle devam etti. Törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan, kentte görev yapan mülki ve idari amirler, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan’ın Atatürk Büstü’ndeki konuşması ile başladı. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Atatürk büstü önüne kurulan temsili şehitliğe karanfil bıraktı. Etkinlikte şehitlerin ruhu için Kuşadası İlçe Müftüsü Hüseyin Taner tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu. Anma programında ayrıca 15 Temmuz şehitleri için hazırlanmış video gösterimleri yapıldı. Etkinlikte, Kuşadası Belediyesi ikram araçlarından vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, "Bundan 7 sene önce demokrasimize karşı girişilen darbe girişiminde canlarını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Birliğimize ve beraberliğimize zarar vermek isteyenlere Türk milleti olarak hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" diye konuştu.